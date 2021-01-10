افضل شقه في العاصمه الاداريه كمبوند R7بالحي الدبلوماسي النهر الاخضر

(للبيع)
|شقه للبيع في العاصمه الاداريه كمبوند بارك لين تطل علي الحي الدمابلوسي النهر الاخضر مساحه الشقه :190متر تقسمه الشقه 3غرف نوم _ 2 حمام _ مطبخ امريكي _ ريسبشن _ تراس السعر خيالي وقسط علي 7 سنوات بدون فوائد مميزات المشروع _الامن 24ساعه _ و مسطحات مائيه _و بحيرات صناعيه _مطاعم _كافيهات _مدارس _جامعت دوليه _عيادات طبيه حمامات سباحه _ حمام مغطي مخصص للسيدات _نادي صحي لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|241,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079399
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