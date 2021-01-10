افضل شقه في العاصمه الاداريه كمبوند R7بالحي الدبلوماسي النهر الاخضر

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صورة الاعلان: افضل شقه في العاصمه الاداريه كمبوند R7بالحي الدبلوماسي النهر الاخضر - في القاهرة مصر

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شقه للبيع في العاصمه الاداريه كمبوند بارك لين تطل علي الحي الدمابلوسي النهر الاخضر مساحه الشقه :190متر تقسمه الشقه 3غرف نوم _ 2 حمام _ مطبخ امريكي _ ريسبشن _ تراس السعر خيالي وقسط علي 7 سنوات بدون فوائد مميزات المشروع _الامن 24ساعه _ و مسطحات مائيه _و بحيرات صناعيه _مطاعم _كافيهات _مدارس _جامعت دوليه _عيادات طبيه حمامات سباحه _ حمام مغطي مخصص للسيدات _نادي صحي لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada
التليفون: 01033684319

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 241,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/1/2021
رقم الإعلان: 2079399
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9/1/2021
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8/1/2021
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8/1/2021
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8/1/2021
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8/1/2021
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العنوان:

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القسم: 

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8/1/2021
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بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول في عباس العقاد( 2نوم+ 2 ريسبشن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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8/1/2021
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فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا

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العنوان:

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القسم: 

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8/1/2021
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