افضل شركه تنظيف خزانات و عزل خزانات بالمدينة المنورة بخصم 30%

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صورة الاعلان: افضل شركه تنظيف خزانات و عزل خزانات بالمدينة المنورة بخصم 30% - في المدينة المنورة السعودية

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افضل شركة تنضيف و عزل خزانات بالمدينة المنورة تمتلك شركتنا افضل الادوات و الالات لتنضيف الخزانات و تعمل شركاتنا على عزل خزان الماء بطريقة صحية و امنة حيث تساعد على تقليل نسبة نمو البكتريا فى الخزانات و يتم عزل الخزان للحفاظ على درجة الحرارة داخل الخزان و لدينا افضل فريق لتقديم خدمات تنضيف الخزانات بطريقة صحية و صحيحة افضل شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة| تنظيف الخزانات بالمدينة المنورة| تنظيف خزانات بالمدينة| تنظيف خزانات بالمدينة المنورة| تنظيف خزانات بالمدينه المنوره
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة خدمات منزلية
التليفون: 0590806623

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العنوان: المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 ريال
تاريخ الإعلان: 21/11/2021
رقم الإعلان: 2112132
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