افضل شركه تنظيف خزانات و عزل خزانات بالمدينة المنورة بخصم 30%

(فرص)
|افضل شركة تنضيف و عزل خزانات بالمدينة المنورة تمتلك شركتنا افضل الادوات و الالات لتنضيف الخزانات و تعمل شركاتنا على عزل خزان الماء بطريقة صحية و امنة حيث تساعد على تقليل نسبة نمو البكتريا فى الخزانات و يتم عزل الخزان للحفاظ على درجة الحرارة داخل الخزان و لدينا افضل فريق لتقديم خدمات تنضيف الخزانات بطريقة صحية و صحيحة افضل شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة| تنظيف الخزانات بالمدينة المنورة| تنظيف خزانات بالمدينة| تنظيف خزانات بالمدينة المنورة| تنظيف خزانات بالمدينه المنوره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة خدمات منزلية
|التليفون:
|0590806623
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112132
50 ريال
300 ريال
1 ريال