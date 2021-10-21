افضل شركة نقل عفش بالرياض

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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المثلث لنقل العفش
|التليفون:
|0553738994
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|العنوان:
|ش عبد المنعم رياض داخل مبنى محكمة المعادى الجزئية- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111624
300 ريال
500 ريال