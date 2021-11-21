افضل شركة نقل عفش بالرياض بخصم 30%

(فرص)
|في شركة المثلث لنقل الاثاث ، لدينا الخبرة والتدريب المهني للتعامل بشكل صحيح مع أثاثك المفضل. من المكاتب الثقيلة ومعدات المكاتب إلى الأثاث العتيق والديكور والاثاث المنزلي ، سيبذل فريق افضل شركة نقل عفش بالرياض من افضل الخبراء نقل الأثاث المكتبي والمنزلي بعناية لضمان سلامة الممتلكات الخاصة بك في كل خطوة على اثناء النقل . عندما تقوم بتعيين فريق افضل شركة نقل اثاث بالرياض ، يمكنك أن تتوقع الافضل لدينا دائما ارقام نقل عفش بالرياض | افضل شركة نقل عفش بالرياض | افضل شركه نقل عفش بالرياض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المثلث لنقل الاثاث
|التليفون:
|0553738994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112134
50 ريال
50 ريال
50 ريال
30 ريال
300 ريال
500 ريال