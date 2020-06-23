افضل شركة توريدات فندقية فى مصر _( السلام للتوريدات الفندقية )

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تفاصيل الإعلان
افضل شركة توريدات فندقية فى مصر _( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499) متخصصون فى توريد جميع مستلزمات الفنادق من (, لوفه حمام طبيعى, سليبر,كيس غسيل قماش , وبريات ومفروشات , سليبر وجميع استخدامات الجيست فى الفنادق– شنطة لاندرى – سليبر الفنادق ) شركة السلام للتوريدات الفندقية تليفون / 01102226499 – 0233455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين مساج ,شبشب ,كيس غسيل بلاستيك ,كيس غسيل قماش - شركات توريدات فندقية - جميع انواع السليبر - شركة توريد مستلزمات فنادق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01102226499

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/7/2020
رقم الإعلان: 2062072
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