(للبيع)
|افضل اسعار غرف نوم ( سمارت هوم جروب 01095964025) محتاجه اثاث منزلي ( ركنات – انتريهات – غرف نوم – مطابخ ) بسعر كويس ومش غالي وفي نفس الوقت متينه وتعيش معاكي سنين يبقي انتي اختارتي صح شركه سمارت هوم جروب هتوفرلك كل ده وتحدي وتقدري تقرني بنفسك للاتصال شركة سمارت هوم جروب 01143692815-01095964025-01550027087 ارضي :- 33787265 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي – مساكن الضباط -ومبي –الهرم. غرف نوم ,غرف نوم حديثه , غرف نوم مودرن,غرف نوم كلاسيك ,غرف نوم خشب,غرف نوم اطفال , غرف نوم حديثه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mrmrbob
|التليفون:
|01095964025
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضابط - ومبي - الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079198
11,000 جنيه
2 جنيه
2 جنيه
2 جنيه
2 جنيه
اتصل