(للبيع)
|افرول - يونيفورم المصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان ملابس عمال المصانع بدلة عمال – ملابس شركات البترول يونيفورم شركات البترول صور افرول عمال شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058760
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
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1 جنيه