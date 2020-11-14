افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072420
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: افضل مصانع زي موحد - يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد - يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد - يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hospital Uniforms 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: مصنع زى مدرسي (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: ملابس شيفات - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

ملابس شيفات - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس شيفات - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيها.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
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صورة الاعلان: ملابس اطفال مهنيه - بالطو طبيب للاطفال - في الجيزة مصر

ملابس اطفال مهنيه - بالطو طبيب للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس اطفال مهنيه - بالطو طبيب للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: صور لزى التخرج - قبعة التخرج - في الجيزة مصر

صور لزى التخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور لزى التخرج - قبعة التخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال - زي حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - زي حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - زي حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة - في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: ارواب التخرج - في الجيزة مصر

ارواب التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب التخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation Robes.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2020
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