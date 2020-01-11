افرول - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
افرول - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048473
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الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم

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الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديل.
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11/1/2020
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11/1/2020
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11/1/2020
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10/1/2020
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العنوان:

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10/1/2020
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اتصل

10/1/2020
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10/1/2020
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كاب التخرج

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العنوان:

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اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

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محل بيع يونيفورم مطاعم 01003358542–01200561116 اشكال يونيفورم مطاعم chef uniforms يونيفورم مطاعم وكا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق ومنتجعات - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق ومنتجعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق ومنتجعات 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم فنادق Hotel Uniforms جميع انواع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: محلات بيع ارواب التخرج - في الجيزة مصر

محلات بيع ارواب التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع ارواب التخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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8/1/2020
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ملابس يونيفورم - مصنع تي شيرت بولو

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: Uniform House Kipingملابس هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

Uniform House Kipingملابس هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform House Kipingملابس هاوس كيبنج 01003358542 اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج يونيفورم هاوسكيبنج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: مصانع توريد زي عمال - في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم مصانع صور يونيفورم مصانع مصنع افرول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
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