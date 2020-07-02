(للبيع)
|اعمال لاند سكيب _01119959188 شركة رويال ديزاين خبراء فى اللاند سكيب – تنسيق وصيانه الحدائق – توريد كافه نباتات الحدائق شركة رويال ديزاين للديكور واللاند سكيب للتواصل : 01119959188 لاند سكيب - تنسيق حدائق - النجيل الصناعي - نجيلة صناعي - شركة تنسيق حدائق بالقاهرة - شركات نجيل صناعى - اعمال لاند سكيب - شركة لاند سكيب - لاند سكيب حدائق - شركات لاند سكيب - لاند سكيب فلل - اللاند سكيب - شركات لاند سكيب بمصر - لاند سكيب وتنسيق حدائق - لاند سكيب فيلات - مهندس لاند سكيب - تصميم لاند سكيب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01119959188
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|العنوان:
|المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062099
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