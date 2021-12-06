اشكال يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اشكال يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميات وحسب مواصفات العميل مع امكانية تطريز او طباعه اللوجو الخاص بالفندق لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/12/2021
رقم الإعلان: 2114033
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صورة الاعلان: شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه -يونيفورم رياض اطفال - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه -يونيفورم رياض اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه -يونيفورم رياض اطفال 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: زى موحد للمستشفيات لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

زى موحد للمستشفيات لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد للمستشفيات لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: مصنع روب تخرج - ملابس حفلات خريجين - في الجيزة مصر

مصنع روب تخرج - ملابس حفلات خريجين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع روب تخرج - ملابس حفلات خريجين 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: افضل مصانع زي موحد لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: افضل انواع اليونيفورم - تجارة يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل انواع اليونيفورم - تجارة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل انواع اليونيفورم - تجارة يونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة T.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: مريله طويله - مريلة مطبخ وتر بروف - في الجيزة مصر

مريله طويله - مريلة مطبخ وتر بروف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله طويله - مريلة مطبخ وتر بروف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/12/2021
صورة الاعلان: شركة ارواب تخرج - في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/12/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الصيانه لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الصيانه لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الصيانه لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: ملابس مدرسية للبنات - بلوفر و جاكيت للمدارس - في الجيزة مصر

ملابس مدرسية للبنات - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسية للبنات - بلوفر و جاكيت للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: تيشرت بولو اطفال – يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

تيشرت بولو اطفال – يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرت بولو اطفال – يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث المو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم تمريض لليونيفورم شركة TN - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم تمريض لليونيفورم شركة TN

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم تمريض لليونيفورم شركة TN اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
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