(للبيع)
|اشكال وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج جاهزه ويوجد لدينا تفصيل وطباعه وتطريز اى لوجو على الاوشحه والارواب طقم تخرج كامل ( وشاح – روب – كاب ) ارواب التخرج - روب التخرج - روب المحاماه - ارواب التخرج للدكتوراة - ارواب التخرج للماجيستير – ارواب التخرج اطفال – ارواب التخرج جامعه – ارواب ستان شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102148
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