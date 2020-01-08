اسعار يونيفورم مدارس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اسعار يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 ملابس مدرسه احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى شركة يونيفورم مدارس تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jokjok
التليفون: 01200561116

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048171
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن 01003358542–01200561116 أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن ملابس الامن يونيفورم شركات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الطباخين - في الجيزة مصر

يونيفورم الطباخين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الطباخين 01022216888–01119959296 يونيفورم شركة يونيفورم المستشفيات مصنع للملابس الموحده بأس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مصنع (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى المو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: لبس التخرج - في الجيزة مصر

لبس التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور لبس التخرج 01003358542–01200561116 مصنع قبعات التخرج caps graduation بيع ارواب التخرج تليفون : .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
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صورة الاعلان: ملابس مطعم - في الجيزة مصر

ملابس مطعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مطعم 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم مطاعم صور يونيفورم مطاعم restaurant and wait.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم فنادق جميع انواع يونيفورم الفنادق م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركات سياحة - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: بالطو طبيب - سكرابات طبية ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكرابات طبية ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكرابات طبية ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01003358542–01200561116 housekeeping يونيفورم يونيفورم هاوسكيبنج Uniform .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر 01003358542–01200561116 افضل شركة يونيفورم مصانع مصنع يونيفورم مصانع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
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