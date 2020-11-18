اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2073037
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: عبايات حفلات التخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

عبايات حفلات التخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات حفلات التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظافه الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: صناعه يونيفورم - ملابس موحده - في الجيزة مصر

صناعه يونيفورم - ملابس موحده

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعه يونيفورم - ملابس موحده 01119959296 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص به.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: افضل مصانع زي موحد - يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد - يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد - يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
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صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hospital Uniforms 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بد.
العنوان:

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اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: مصنع زى مدرسي (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: ملابس شيفات - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

ملابس شيفات - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس شيفات - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيها.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: ملابس اطفال مهنيه - بالطو طبيب للاطفال - في الجيزة مصر

ملابس اطفال مهنيه - بالطو طبيب للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس اطفال مهنيه - بالطو طبيب للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: صور لزى التخرج - قبعة التخرج - في الجيزة مصر

صور لزى التخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور لزى التخرج - قبعة التخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال - زي حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - زي حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - زي حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
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