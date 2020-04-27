اسعار ملابس حفلات الخريجين شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اسعار ملابس حفلات الخريجين (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/4/2020
رقم الإعلان: 2058548
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ملابس العمال والمطاعم - في الجيزة مصر

ملابس العمال والمطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس العمال والمطاعم 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وع.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

27/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عاملات نظافة - في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافة 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوق.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

27/4/2020
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمال – يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمال – يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمال – يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

27/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الدكتور (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم الدكتور (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الدكتور (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

27/4/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة تصنيع يونيفورم امن محل بيع يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/4/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم رياض اطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) ملابس حضانات زي حضانه ملابس روضه مميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: كاب التخرج – ارواب التخرج - في الجيزة مصر

كاب التخرج – ارواب التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاب التخرج – ارواب التخرج 01118689995 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج جا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الط.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم فندق شركة تصنيع يونيفورم فناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة - في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: زي موحد - اسعار يونيفورم - في الجيزة مصر

زي موحد - اسعار يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي موحد - اسعار يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم يونيفورم شركات اشكال يونيفورم شركات محل بيع ملابس.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/4/2020
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