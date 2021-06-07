اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/6/2021
رقم الإعلان: 2096261
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مرايل جلد - طاقيه شيف - في الجيزة مصر

مرايل جلد - طاقيه شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل جلد - طاقيه شيف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال - في الجيزة مصر

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: ملابس بيعات بأرخص الاسعار بالجيزة - في الجيزة مصر

ملابس بيعات بأرخص الاسعار بالجيزة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

البيع جملة من اول قطعه ملابس أطفال خروج وبيت البيع قطاعي بسعر الجملة فقط لدينا لدى مكتب دربي قطن با.
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الجيزة - مصر

10 جنيه

6/6/2021
صورة الاعلان: ملابس قطاعي بسعر الجملة اسعار تبدأ من 20 جنيه - في الجيزة مصر

ملابس قطاعي بسعر الجملة اسعار تبدأ من 20 جنيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

البيع جملة من اول قطعه ملابس أطفال خروج وبيت البيع قطاعي بسعر الجملة فقط لدينا لدى مكتب دربي قطن با.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

6/6/2021
صورة الاعلان: ملابس طبية - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

ملابس طبية - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر

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5/6/2021
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صورة الاعلان: مصانع يونيفورم - يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم - يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

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مصانع يونيفورم - يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار ا.
العنوان:

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5/6/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظافه المنزل .
العنوان:

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5/6/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: كاب التخرج – وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

كاب التخرج – وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاب التخرج – وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مدارس - زى موحد مدارس - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس - زى موحد مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس - زى موحد مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: عروض اسعار يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

عروض اسعار يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض اسعار يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: ملابس أطفال بيت وخروج بسعر الجملة و البيع من اول قطعه جملة - في الجيزة مصر

ملابس أطفال بيت وخروج بسعر الجملة و البيع من اول قطعه جملة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس أطفال بيت وخروج وحريمي وشبابي للبيع جملة من اول قطعه فقط لدى مكتبنا بالجيزة مكتب دربي قطن لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/6/2021
صورة الاعلان: بيعات ملابس بأرخص الاسعار بالجيزة - في الجيزة مصر

بيعات ملابس بأرخص الاسعار بالجيزة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيعات ملابس بأرخص الاسعار بالجيزة ملابس أطفال للبيع بيعه بأسعار مفاجاة للتواصل 01020461075 العنوان .
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

4/6/2021
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