استاذ احياء متميز وشاطر لطلاب وطالبات المرحله الثا نويه

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الكويت (حولي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الوصف: * استاذ تربوي متخصص في تدريس منهج الاحياء * **خبره طويله وكفاءه عاليه بمنهج الاحياء * **شرح وافي وتبسيط للمنهج ** *تلخيص شامل للماده مبسط * *قدره علي التفهيم برؤيه تربويه متميزه لكافه المستويات * التدريب علي حل نماذج الاختبارات والامتحانات السابقه من خلال بنوك من الاسئله * *مساعده الطالب في رفع كفاءته للتعامل مع الامتحانات والاسئله الغير مباشره ** * تقويم ومتابعه مسنمره لرفع كفاءه ومستوي الطالب * *توقعات مرئيه للاجزاء الهامه بالمنهج * *دراسات عليا متخصصه للتواصل99886717
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نور
التليفون: 99886717

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العنوان: العديليه-عبد الله السالم- حولي
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: -15 دينار
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053808
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نقل عفش ابو مازن

نقل عفش ابو مازن

(فرصة عمل)

نقل عفش فك وتركيب جميع انوع غرف النوم والمكاتب حميع المناطق.
العنوان:

الأحمدي - الكويت

1,230 دينار

16/2/2020
صورة الاعلان: وجار الكويت

وجار الكويت

(للبيع)

تفصيل وجار ومغاسل رخام بالكويت 55790904.
العنوان:

الأحمدي - الكويت

اتصل

9/2/2020
صورة الاعلان: نقل عفش جوهرة السعد في جميع مناطق الكويت فك نقل تركيب الاثاث وغرف النوم

نقل عفش جوهرة السعد في جميع مناطق الكويت فك نقل تركيب الاثاث وغرف النوم

(فرص)

فك ونقل وتركيب جميع أنواع الاثاث المنزلي والمكتبي بأيدي فنيين متخصصين مهره ت 65662004 خدمة مميزة وبا.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: وجار رخام ومغاسل رخام طبيعي الكويت

وجار رخام ومغاسل رخام طبيعي الكويت

(للبيع)

تفصيل وجار ومغاسل رخام بالكويت والإمارات 55790904.

اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: البرنامج المتكامل في اعداد قادة فرق الاطفاء

البرنامج المتكامل في اعداد قادة فرق الاطفاء

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن البرنامج المتكامل في اعداد قادة فرق ال.

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: نقل عفش فك نقل تركيب الاثاث في جميع مناطق الكويت

نقل عفش فك نقل تركيب الاثاث في جميع مناطق الكويت

(فرص)

نقل عفش فك، نقل، تركيب، الاثاث المنزلي والمكتبي وغرف النوم في جميع مناطق الكويت داخل وخارج المنزل نع.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

17/1/2020
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صورة الاعلان: انتهز فرصتك لتملك ارض لبناء منزل احلامك بدولة الأمارات

انتهز فرصتك لتملك ارض لبناء منزل احلامك بدولة الأمارات

(للبيع)

"اراضي سكنية للتملك الحر بالإمارات لكل الجنسيات في إمارة عجمان بحي الزاهية خلف فلل اب تاون مساح.
القسم: 

250,000 درهم

14/1/2020
صورة الاعلان: للأيجار فيلابقرطبه دورين وربع وحوش كبيروديوانيه خارجيه سيراميك وسنترال٧غرف

للأيجار فيلابقرطبه دورين وربع وحوش كبيروديوانيه خارجيه سيراميك وسنترال٧غرف

(للإيجار)

للأيجار فيلابقرطبه دورين وربع وحوش كبيروديوانيه خارجيه سيراميك وسنترال٧غرف نوم منهم ٣ماس.
القسم: 

1,500 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للأيجار فيلابمشرف دورين ونص وسرداب وديوانيه زاويه موقع مميزمدخل ومخرج سهل

للأيجار فيلابمشرف دورين ونص وسرداب وديوانيه زاويه موقع مميزمدخل ومخرج سهل

(للإيجار)

للأيجار فيلابمشرف دورين ونص وسرداب وديوانيه زاويه موقع مميزمدخل ومخرج سهل مواقف داخليه وخارجيه سنترا.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

2,500 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للأيجار دورارضي ساقط بمشرف تشطيب جديدلم يسكن من قبل مدخل وحوش خاص سوبرديلوك

للأيجار دورارضي ساقط بمشرف تشطيب جديدلم يسكن من قبل مدخل وحوش خاص سوبرديلوك

(للإيجار)

للأيجار دورارضي ساقط بمشرف تشطيب جديدلم يسكن من قبل مدخل وحوش خاص سوبرديلوكس كل شيء مركزي شترات كه.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

750 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للأيجار دوربمشرف تاني مصعدتشطيب جديد لم يسكن من قبل سوبر ديلوكس كل شيء مر

للأيجار دوربمشرف تاني مصعدتشطيب جديد لم يسكن من قبل سوبر ديلوكس كل شيء مر

(للإيجار)

للأيجار دوربمشرف تاني مصعدتشطيب جديد لم يسكن من قبل سوبر ديلوكس كل شيء مركزي شترات كهرباء كبتات با.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

850 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للأيجار شقة من فيلابغرب مشرف تاني مصعد تشطيب جديدسوبرديلوكس سيراميك سنترال

للأيجار شقة من فيلابغرب مشرف تاني مصعد تشطيب جديدسوبرديلوكس سيراميك سنترال

(للإيجار)

للأيجار شقة من فيلابغرب مشرف تاني مصعد تشطيب جديدسوبرديلوكس سيراميك سنترال مساحات جميلة ٣غرف ن.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

550 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للايجار دور من فيلا بسلوي ثاني بدون مصعد سيراميك سنترال مساحات كبيرة مجدده

للايجار دور من فيلا بسلوي ثاني بدون مصعد سيراميك سنترال مساحات كبيرة مجدده

(للإيجار)

للايجار دور من فيلا بسلوي ثاني بدون مصعد سيراميك سنترال مساحات كبيرة مجدده بالكامل 4غرف نوم منهم ماس.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

450 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للايجار دور من فيلا بغرب مشرف أول مصعد مساحات كبيرة جدا سيراميك سنترال قرب

للايجار دور من فيلا بغرب مشرف أول مصعد مساحات كبيرة جدا سيراميك سنترال قرب

(للإيجار)

للايجار دور من فيلا بغرب مشرف أول مصعد مساحات كبيرة جدا سيراميك سنترال قرب الخدمات موقع مميز 5غرف نو.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

900 دينار

26/12/2019
صورة الاعلان: للايجار شقة في حطين تشطيب جديد موقع مميز سيراميك سنترال مساحات كبيرة موقع م

للايجار شقة في حطين تشطيب جديد موقع مميز سيراميك سنترال مساحات كبيرة موقع م

(للإيجار)

للايجار شقة في حطين تشطيب جديد موقع مميز سيراميك سنترال مساحات كبيرة موقع مميز ستالايت فلتر شفاط مرك.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

500 دينار

26/12/2019
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