استاذ احياء متميز وشاطر لطلاب وطالبات المرحله الثا نويه

الوصف: * استاذ تربوي متخصص في تدريس منهج الاحياء * **خبره طويله وكفاءه عاليه بمنهج الاحياء * **شرح وافي وتبسيط للمنهج ** *تلخيص شامل للماده مبسط * *قدره علي التفهيم برؤيه تربويه متميزه لكافه المستويات * التدريب علي حل نماذج الاختبارات والامتحانات السابقه من خلال بنوك من الاسئله * *مساعده الطالب في رفع كفاءته للتعامل مع الامتحانات والاسئله الغير مباشره ** * تقويم ومتابعه مسنمره لرفع كفاءه ومستوي الطالب * *توقعات مرئيه للاجزاء الهامه بالمنهج * *دراسات عليا متخصصه للتواصل99886717