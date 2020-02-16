استاذ احياء متميز وشاطر لطلاب وطالبات المرحله الثا نويه

(طلب عمل)
|الوصف: * استاذ تربوي متخصص في تدريس منهج الاحياء * **خبره طويله وكفاءه عاليه بمنهج الاحياء * **شرح وافي وتبسيط للمنهج ** *تلخيص شامل للماده مبسط * *قدره علي التفهيم برؤيه تربويه متميزه لكافه المستويات * التدريب علي حل نماذج الاختبارات والامتحانات السابقه من خلال بنوك من الاسئله * *مساعده الطالب في رفع كفاءته للتعامل مع الامتحانات والاسئله الغير مباشره ** * تقويم ومتابعه مسنمره لرفع كفاءه ومستوي الطالب * *توقعات مرئيه للاجزاء الهامه بالمنهج * *دراسات عليا متخصصه للتواصل99886717
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نور
|التليفون:
|99886717
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|العنوان:
|العديليه-عبد الله السالم- حولي
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-15 دينار
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053808
1,230 دينار
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