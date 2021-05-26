ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095123
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24/5/2021
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24/5/2021
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- في الجيزة مصر

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العنوان:

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اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

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- في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/5/2021
صورة الاعلان: يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
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