ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/11/2020
رقم الإعلان: 2071070
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31/10/2020
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31/10/2020
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اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: عبايات تخرج – ارواب تخرج - في الجيزة مصر

عبايات تخرج – ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج – ارواب تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Gr.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/10/2020
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