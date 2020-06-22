ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/6/2020
رقم الإعلان: 2061329
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22/6/2020
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22/6/2020
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22/6/2020
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20/6/2020
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20/6/2020
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20/6/2020
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20/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم سكيورتى شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم سكيورتى شركة 3A لليونيفورم

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- في الجيزة مصر

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20/6/2020
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اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة في .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: بالطو طبيب - سكراب طبي - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكراب طبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكراب طبي 01200561116 الزى الموحد الطبي مصانع الملابس الطبية فى مصر يونيفورم طبي شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
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