ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2020
رقم الإعلان: 2052004
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8/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

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شركات تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
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8/2/2020
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قميص عمال (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص عمال (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخاما.
العنوان:

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8/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
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اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركات امن - في الجيزة مصر

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- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات.
العنوان:

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8/2/2020
صورة الاعلان: ملابس روضه مميزه _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس روضه مميزه _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس روضه مميزه _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والم.
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الجيزة - مصر

1,111 جنيه

6/2/2020
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صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: تيشرتات بولو - يونيفورم امن - في الجيزة مصر

تيشرتات بولو - يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرتات بولو - يونيفورم امن 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: بشرى لاصحاب المحلات وتجار الملابس الجملة - في الجيزة مصر

بشرى لاصحاب المحلات وتجار الملابس الجملة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أقدم لكم ارقى ملابس بواقى التصدير تشكيلة كبيرة لملابس بواقى التصدير ملابس حريمى بيت وملابس اطفال بيت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: لدينا أكبر تشكيلة للملابس فى مكتب الروضه - في الجيزة مصر

لدينا أكبر تشكيلة للملابس فى مكتب الروضه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أكبر تشكيلة ملابس أطفالي بالاضافه الى تجديد الاصناف يوميا , للأستفسارعلي رقم 01552048828 .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: بنطلون قماش – يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بنطلون قماش – يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنطلون قماش – يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: ملابس رجالى - في الجيزة مصر

ملابس رجالى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس رجالى 01022216888 – 01119959296 متجر بيع يونيفورم قبعات بنطلون رجالى جبردين كلاسيك شركة Tn لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم بأقل سعر جمله (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم بأقل سعر جمله (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم بأقل سعر جمله (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888 - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 - في الجيزة مصر

Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 يونيفورم هاوسكيبنج يونيفورمhousekeeping تليفون .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
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