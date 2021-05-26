ارواب تخرج – وشاح تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارواب تخرج – وشاح تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج جاهزه ويوجد لدينا تفصيل وطباعه وتطريز اى لوجو على الاوشحه والارواب طقم تخرج كامل ( وشاح – روب – كاب ) ارواب التخرج - روب التخرج - روب المحاماه - ارواب التخرج للدكتوراة - ارواب التخرج للماجيستير – ارواب التخرج اطفال – ارواب التخرج جامعه – ارواب ستان شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095154
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: ملابس العمال والمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) - في الجيزة مصر

ملابس العمال والمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296)

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس العمال والمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: احدث يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

احدث يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور احدث يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: يونيفورم تمريض - موديلات زي تمريض - في الجيزة مصر

يونيفورم تمريض - موديلات زي تمريض

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم تمريض - موديلات زي تمريض 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: School Uniforms - في الجيزة مصر

School Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

School Uniforms يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مست.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك في.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: تيشيرت بولو - اكبر مصنع يونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

تيشيرت بولو - اكبر مصنع يونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشيرت بولو - اكبر مصنع يونيفورم فى مصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: مصانع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/5/2021
صورة الاعلان: يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager