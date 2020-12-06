ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

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تفاصيل الإعلان
ارواب تخرج جاهزة وتفصيل 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و المدارس وتنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح.مع امكانيه عمل اللوجو والشعارات الخاصه بالجامعات والمدارس شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/12/2020
رقم الإعلان: 2075298
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ازياء مهنية للاطفال - موديلات ارواب تخرج اطفال - في الجيزة مصر

ازياء مهنية للاطفال - موديلات ارواب تخرج اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مهنية للاطفال - موديلات ارواب تخرج اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: زى طبى - يونيفورم المستشفيات - في الجيزة مصر

زى طبى - يونيفورم المستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى طبى - يونيفورم المستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: احدث يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث يونيفورم شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
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صورة الاعلان: مرايل صالون حلاقه - ابرون مطاعم - في الجيزة مصر

مرايل صالون حلاقه - ابرون مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل صالون حلاقه - ابرون مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم _شركة Tn لليونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم _شركة Tn لليونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم _شركة Tn لليونيفورم مطاعم - يونيفورم - زى موحد - يونيفورم مصانع – يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

27/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب - في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
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