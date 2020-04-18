ارواب تخرج جاهزة وتفصيل 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و المدارس وتنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح.مع امكانيه عمل اللوجو والشعارات الخاصه بالجامعات والمدارس شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )