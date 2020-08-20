ارواب تخرج جامعات شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارواب تخرج جامعات (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح . لدينا مصنع لتوريد ارواب التخرج والكابات والاوشحة اللازمه للخريجين عالية الجودة وتنفيذ الكميات الكبيرة بأقصى سرعة وأعلى جودة مما ادى الى تثبيتنا فى السوق المصرى وشهادة عملائنا لنا بالجودة والخب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/8/2020
رقم الإعلان: 2065463
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ تبحث عن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع _( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع _( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع _( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) افضل يونيفورم مهندسين,احسن مصنع لتصنيع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس المهن للاطفال - في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس المهن للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس المهن للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2020
صورة الاعلان: مصنع لبس المهن للاطفال - في الجيزة مصر

مصنع لبس المهن للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع لبس المهن للاطفال _01102226488 ملابس تنكرية و مهنية للاطفال خامات واسعار ممتازه وموديلات متنوعة.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

17/8/2020
صورة الاعلان: housekeeping يونيفورم - في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
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صورة الاعلان: ملابس شيفات - متجر يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

ملابس شيفات - متجر يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس شيفات - متجر يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: غطاء رأس للشيفات - في الجيزة مصر

غطاء رأس للشيفات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غطاء رأس للشيفات 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات زي رياض الاطفال ازي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف مطبخ - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف مطبخ تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: مصنع زى موحد مدارس - في الجيزة مصر

مصنع زى موحد مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى موحد مدارس 01003358542 اماكن بيع الزى المدرسى بالقاهرة زي المدرسه تصاميم ملابس مدرسية للبنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: تيشرتات يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تيشرتات يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرتات يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: شركة توريد ملابس فندق - يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فندق - يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فندق - يونيفورم فنادق 01200561116 أفضل شركة يونيفورم فنادق شركات يونيفورم فنادق شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
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