(للبيع)
|ارواب التخرج - صور قبعات التخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و المدارس وتنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح.مع امكانيه عمل اللوجو والشعارات الخاصه بالجامعات والمدارس شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083663
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