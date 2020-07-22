ارواب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صور ارواب التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح . لدينا مصنع لتوريد ارواب التخرج والكابات والاوشحة اللازمه للخريجين عالية الجودة وتنفيذ الكميات الكبيرة بأقصى سرعة وأعلى جودة مما ادى الى تثبيتنا فى السوق المصرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/7/2020
رقم الإعلان: 2063626
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صورة الاعلان: دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات زي رياض الاطفال .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم الطباخين - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الطباخين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الطباخين 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - اشكال يونيفورم فنادق (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - اشكال يونيفورم فنادق (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - اشكال يونيفورم فنادق (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/7/2020
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صورة الاعلان: تي شيرت و بنطلون للمدارس - في الجيزة مصر

تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تي شيرت و بنطلون للمدارس 01003358542 شركة يونيفورم مدارس شركات تصنيع يونيفورم مدارس شركات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/7/2020
صورة الاعلان: صور يونيفورم مطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

صور يونيفورم مطاعم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مطاعم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم فنادق شركات توريد ملابس فنادق شركة يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: قبعات التخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قبعات التخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور قبعات التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواس.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي 01003358542 موديلات ملابس مدرسة ابتدائي مصنع زى موحد مدارس اسعار يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2020
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