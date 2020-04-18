(للبيع)
|. ارض 1000م باكبر موقع مميز بمدينة برج العرب على الرئيسى تصلح لبناء مول تجارى سعر المتر 15 الف نهائي 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058638
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