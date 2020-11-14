ارخص سعر مطبخ سمارت (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sasomaher
|التليفون:
|01550027087
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|العنوان:
|21 شارع اللواء فاروق الصاوي- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072593
2 جنيه
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