ارخص سعر مطبخ سمارت (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث

(للبيع)
|ارخص سعر مطبخ سمارت (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث01095964025 – 01143692815) شركه سمارت هوم تصنع المطابخ من أنواع الخشب المختلفة التى تستخدم فى معظم أنحاء العالم، تتميز منتجاتنا بالجودة والمتانة كما إنها صحية وعملية مع التصاميم الرائع. نراعى المساحة الإجمالية للمطبخ ليكون التصميم متناسق ما بين المساحة الإجمالية ومساحة الوحدات ليكون هناك متسع يمكن إستغلاله فى المستقبل يوجد ضمان 5 سنين علي المطابخ ضد عيوب الصناعه صيانه مدي الحياه للاتصال شركة سمارت هوم جروب01143692815-01095964025-01550027
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ارخص سعر مطبخ سمارت (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث01095964025 – 01143692815)
|التليفون:
|01095964025
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|العنوان:
|21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضابط - ومبي - الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072253
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