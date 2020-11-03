(للبيع)
|ارخص سعر مطبخ سمارت (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث01095964025 – 01143692815) شركه سمارت هوم تصنع المطابخ من أنواع الخشب المختلفة التى تستخدم فى معظم أنحاء العالم، تتميز منتجاتنا بالجودة والمتانة كما إنها صحية وعملية مع التصاميم الرائع. نراعى المساحة الإجمالية للمطبخ ليكون التصميم متناسق ما بين المساحة الإجمالية ومساحة الوحدات ليكون هناك متسع يمكن إستغلاله فى المستقبل والاستفادة من وحدات المطبخ لتخزين كل شيء ، واستخدام كل وحدة لأغراض محددة لتحقيق الراحة للسيدة المنزل الشكل الخارجى لوحدات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|smart home group
|التليفون:
|01143692815
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|العنوان:
|21 شارع فاروق الصاوي مساكن الضباط _ ومبي _ الهرم- الجيزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071232
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