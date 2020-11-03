ارخص سعر مطبخ سمارت (شركه سمارت هوم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارخص سعر مطبخ سمارت (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث01095964025 – 01143692815) شركه سمارت هوم تصنع المطابخ من أنواع الخشب المختلفة التى تستخدم فى معظم أنحاء العالم، تتميز منتجاتنا بالجودة والمتانة كما إنها صحية وعملية مع التصاميم الرائع. نراعى المساحة الإجمالية للمطبخ ليكون التصميم متناسق ما بين المساحة الإجمالية ومساحة الوحدات ليكون هناك متسع يمكن إستغلاله فى المستقبل والاستفادة من وحدات المطبخ لتخزين كل شيء ، واستخدام كل وحدة لأغراض محددة لتحقيق الراحة للسيدة المنزل الشكل الخارجى لوحدات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: smart home group
التليفون: 01143692815

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العنوان: 21 شارع فاروق الصاوي مساكن الضباط _ ومبي _ الهرم- الجيزه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071232
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل العموميه

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل العموميه

(فرص)

توفيرعمالة منزلية نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطب.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب سائق مشغل بمب خرسانة

مطلوب سائق مشغل بمب خرسانة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية سائق مشغل بامب خرسانة خبرة لا تقل عن 3 سنوات راتب 2500 ريا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

3/11/2020
صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) شقة 170 م عبارة عن (3غرف+2 حمام+ ريسبش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2020
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صورة الاعلان: عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

عررروض مميزة جدا بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بأسعاااررر مميزة جدا بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) شقة 170 م عبارة ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار

بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار

(للإيجار)

بين عباس ومكرم مدينة نصر بجوار شركة انبي للبترول شقة مفروشة للايجار 3 غرف 2 ريسبشنِ 2 حمام مطبخ ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فورا محاسبين مستودعات خبرة لا تقل عن 5 سنوات

مطلوب للعمل فورا محاسبين مستودعات خبرة لا تقل عن 5 سنوات

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فورا محاسبين مستودعات خبرة لا تقل عن 5 سنوات لللعمل فى شركة تجارية بالسعودية لها عددة فر.
العنوان:

القاهرة - مصر

111 ريال

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فورا محاسبين مالى خبرة فى إعداد القيود واليوميات

مطلوب للعمل فورا محاسبين مالى خبرة فى إعداد القيود واليوميات

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فورا محاسبين مالى خبرة فى إعداد القيود واليوميات وإعداد التقارير المالية الرواتب خبرة ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

111 ريال

3/11/2020
صورة الاعلان: وظيفة عمل

وظيفة عمل

(فرصة عمل)

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ

(فرصة عمل)

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية مطلـوب لمستشفى بم.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الصيدليات فى السعوديه ( الرياض ) : طبيب بيطرى دفعه 2015 فقط توفر الصيدليات الراتب الأسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه فى السعوديه ( الرياض ) : *مهندس معمارى تصميم خبرة 8 : 15 سنه ( حبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المكاتب الأستشاريه فى السعوديه ( الرياض ) : *مهندس معمارى تصميم خبرة 8 : 15 سنه ( حبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2020
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