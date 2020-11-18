(للبيع)
|ارخص سعر مطابخ فى مصر (سمارت هوم جروب للمطابخ 01143692815- 01095964025) شركه سمارت هوم تصنع المطابخ من أنواع الخشب المختلفة التى تستخدم فى معظم أنحاء العالم، تتميز منتجاتنا بالجودة والمتانة كما إنها صحية وعملية مع التصاميم الرائع. نراعى المساحة الإجمالية للمطبخ ليكون التصميم متناسق ما بين المساحة الإجمالية ومساحة الوحداتللاتصال شركة سمارت هوم جروب01143692815-01095964025-01550027087 الارضي :- 0233787265 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي – مساكن الضباط -ومبي –الهرم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|smart home group
|التليفون:
|01095964025
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|العنوان:
|21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضابط - ومبي - الهرم- الجيزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074019
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1 جنيه
1 جنيه