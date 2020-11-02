ارخص سعر مطابخ فى مصر (سمارت هوم جروب للمطابخ 01143692815- 01095964025) شركه سمارت هوم تصنع المطابخ من أنواع الخشب المختلفة التى تستخدم فى معظم أنحاء العالم، تتميز منتجاتنا بالجودة والمتانة كما إنها صحية وعملية مع التصاميم الرائع. نراعى المساحة الإجمالية للمطبخ ليكون التصميم متناسق ما بين المساحة الإجمالية ومساحة الوحدات ليكون هناك متسع يمكن إستغلاله فى المستقبل والاستفادة من وحدات المطبخ لتخزين كل شيء ، العنوان :- 21 ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضباط - ومبي - الهرم