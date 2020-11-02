ارخص سعر مطابخ فى مصر (سمارت هوم جروب للمطابخ )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارخص سعر مطابخ فى مصر (سمارت هوم جروب للمطابخ 01143692815- 01095964025) شركه سمارت هوم تصنع المطابخ من أنواع الخشب المختلفة التى تستخدم فى معظم أنحاء العالم، تتميز منتجاتنا بالجودة والمتانة كما إنها صحية وعملية مع التصاميم الرائع. نراعى المساحة الإجمالية للمطبخ ليكون التصميم متناسق ما بين المساحة الإجمالية ومساحة الوحدات ليكون هناك متسع يمكن إستغلاله فى المستقبل والاستفادة من وحدات المطبخ لتخزين كل شيء ، العنوان :- 21 ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضباط - ومبي - الهرم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mrmrbob
التليفون: 01095964025

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العنوان: - الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071530
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صورة الاعلان: احسن شركه مطابخ في مصر( شركه سمارت هوم جروب ) - في الجيزة مصر

احسن شركه مطابخ في مصر( شركه سمارت هوم جروب )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احسن شركه مطابخ في مصر( شركه سمارت هوم جروب للمطابخ والاثاث الحديث 01095964025 – 01143692815) للاتص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: مطبخ خشب مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث - في الجيزة مصر

مطبخ خشب مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مطبخ خشب مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث 01143692815-01095964025 مطابخ سمارت توفر لعملا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
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