اراضي للبيع في كركوان قليبية

(للبيع)
|اراضي قريبة للبحر للبيع في كركوان قليبية بسوم هبال يبدا من 100د/م و تخبص بالتقسيط على عامين المساحة تبدا من 200م² للاستفسار 29711072/72208999 WhatsApp:0021629711072 Adresse E-mail:ImmoMANSOURA@gmail.com Adresse :Avenue Dr Brahim El Gharbi kélibia
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmansoura immo
|التليفون:
|29711072
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|العنوان:
|kerkouane kélibia- kélibia
نابل - تونس
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 دينار
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116606
22,500 دينار