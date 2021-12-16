اراضي للبيع في كركوان قليبية

اراضي قريبة للبحر للبيع في كركوان قليبية بسوم هبال يبدا من 100د/م و تخبص بالتقسيط على عامين المساحة تبدا من 200م² للاستفسار 29711072/72208999 WhatsApp:0021629711072 Adresse E-mail:ImmoMANSOURA@gmail.com Adresse :Avenue Dr Brahim El Gharbi kélibia