اراضي للبيع في كركوان قليبية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اراضي قريبة للبحر للبيع في كركوان قليبية بسوم هبال يبدا من 100د/م و تخبص بالتقسيط على عامين المساحة تبدا من 200م² للاستفسار 29711072/72208999 WhatsApp:0021629711072 Adresse E-mail:ImmoMANSOURA@gmail.com Adresse :Avenue Dr Brahim El Gharbi kélibia
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: elmansoura immo
التليفون: 29711072

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العنوان: kerkouane kélibia- kélibia
نابل -

تونس
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000 دينار
تاريخ الإعلان: 25/12/2021
رقم الإعلان: 2116606
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صورة الاعلان: اراضي للبيع في دار علوش قليبية - في نابل تونس

اراضي للبيع في دار علوش قليبية

(للبيع)

- في نابل تونس

اراضي على البحر للبيع في دار علوش قليبية في بلاصة هادية المساحة تبدا من 150م² الثمن يبدا من 150د/م .
العنوان:

نابل - تونس
القسم: 

22,500 دينار

16/12/2021
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