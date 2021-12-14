اراضي للبيع في دار علوش قليبية

(للبيع)
|اراضي على البحر للبيع في دار علوش قليبية في بلاصة هادية المساحة تبدا من 150م² الثمن يبدا من 150د/م و الدفع بالتقسيط فيها ماء و ضوء و شهادة ملكيق فردية للاستفسار كلمونا على 29711072 WhatsApp:0021629711072 Adresse E-mail:ImmoMANSOURA@gmail.com Adresse :Avenue Dr Brahim El Gharbi kélibia
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmansoura immo
|التليفون:
|29711072
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|العنوان:
|dar allouche kélibia- قليبية
نابل - تونس
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|22,500 دينار
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115461
1,600 دينار
100 دولار
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800 دينار