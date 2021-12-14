اراضي للبيع في دار علوش قليبية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اراضي للبيع في دار علوش قليبية - في نابل تونس

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اراضي على البحر للبيع في دار علوش قليبية في بلاصة هادية المساحة تبدا من 150م² الثمن يبدا من 150د/م و الدفع بالتقسيط فيها ماء و ضوء و شهادة ملكيق فردية للاستفسار كلمونا على 29711072 WhatsApp:0021629711072 Adresse E-mail:ImmoMANSOURA@gmail.com Adresse :Avenue Dr Brahim El Gharbi kélibia
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: elmansoura immo
التليفون: 29711072

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العنوان: dar allouche kélibia- قليبية
نابل -

تونس
تفاصيل الإعلان:
السعر: 22,500 دينار
تاريخ الإعلان: 16/12/2021
رقم الإعلان: 2115461
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