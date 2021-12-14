اراضي للبيع في دار علوش قليبية

اراضي على البحر للبيع في دار علوش قليبية في بلاصة هادية المساحة تبدا من 150م² الثمن يبدا من 150د/م و الدفع بالتقسيط فيها ماء و ضوء و شهادة ملكيق فردية للاستفسار كلمونا على 29711072 WhatsApp:0021629711072 Adresse E-mail:ImmoMANSOURA@gmail.com Adresse :Avenue Dr Brahim El Gharbi kélibia