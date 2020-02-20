اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون

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تفاصيل الإعلان
اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون اراضي حي عماير وحي فيلات بمساحات تبدأ من 100م وتصلح لجميع الاغراض وبمميزات كتير جدا وكاملة المرافق والخدمات ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

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العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053632
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20/2/2020
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20/2/2020
صورة الاعلان: تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كا - في الإسكندرية مصر

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20/2/2020
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قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والا

(للبيع)

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20/2/2020
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20/2/2020
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ادفع فلوسك في المكان الي تستاهل تعيش فيه وتملك ارضك بقلب الاسكندريه بالقرب

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3,000 جنيه

20/2/2020
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قطع اراضي بأسعار تنافسيه ومساحات متنوعه وبموقع مميز بالاسكندريه وبالجوار من

(للبيع)

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20/2/2020
صورة الاعلان: اشتري ارضك بالاسكندريه من المالك مباشر ولا داع للوسطاء والعمولات بموقع حيوي - في الإسكندرية مصر

اشتري ارضك بالاسكندريه من المالك مباشر ولا داع للوسطاء والعمولات بموقع حيوي

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اشتري ارضك بالاسكندريه من المالك مباشر ولا داع للوسطاء والعمولات بموقع حيوي ومميز جدا بقلب الاسكندري.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: ابني فيلتك علي بعد دقايق قليلة جدا من البحر وبالقرب من كارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

ابني فيلتك علي بعد دقايق قليلة جدا من البحر وبالقرب من كارفور والداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ابني فيلتك علي بعد دقايق قليلة جدا من البحر وبالقرب من كارفور والداون تاون بمساحات تبدأ من 200م الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: اراضي للبيع بأقل الاسعار بالاسكندريه كاش وبالتقسيط والاراضي تصلح لجميع الاغ - في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع بأقل الاسعار بالاسكندريه كاش وبالتقسيط والاراضي تصلح لجميع الاغ

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع بأقل الاسعار بالاسكندريه كاش وبالتقسيط والاراضي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه وا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: لعشاق التميز والخصوصية بفيو رائع بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

لعشاق التميز والخصوصية بفيو رائع بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لعشاق التميز والخصوصية بفيو رائع بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون بمحرم بك الاسكندريه تبعد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
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تملك ارض وتمتع بجميع الخدمات لتجعل من حياتك اكثر امان، خصوصية، راحة و رفاهي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تملك ارض وتمتع بجميع الخدمات لتجعل من حياتك اكثر امان، خصوصية، راحة و رفاهية كن علي مقربة من كل ما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: اشتري ارض للاستثمار بموقع حيوي ومميز علي دائري الاسكندريه خلف مطار النزهة ا - في الإسكندرية مصر

اشتري ارض للاستثمار بموقع حيوي ومميز علي دائري الاسكندريه خلف مطار النزهة ا

(للبيع)

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اشتري ارض للاستثمار بموقع حيوي ومميز علي دائري الاسكندريه خلف مطار النزهة الدولي وبالقرب من كارفور و.
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الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: استمثارك الصح في المكان الصح اشتري ارضك دلوقتي بقلب الاسكندريه وبالجوار من - في الإسكندرية مصر

استمثارك الصح في المكان الصح اشتري ارضك دلوقتي بقلب الاسكندريه وبالجوار من

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

استمثارك الصح في المكان الصح اشتري ارضك دلوقتي بقلب الاسكندريه وبالجوار من جميع الخدمات وبمساحات صغي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: اراضي بمحرم بك علي دائري الاسكندريه بموقع حيوي جدا بالقرب من كارفور والداون - في الإسكندرية مصر

اراضي بمحرم بك علي دائري الاسكندريه بموقع حيوي جدا بالقرب من كارفور والداون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي بمحرم بك علي دائري الاسكندريه بموقع حيوي جدا بالقرب من كارفور والداون تاون وتبعد اقل من 5 دق.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

18/2/2020
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