(اخناتون عقارات الهرم) مصنع جمالون 300 م للايجار يصلح لجميع الاغراض الصناعي

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: (اخناتون عقارات الهرم) مصنع جمالون 300 م للايجار يصلح لجميع الاغراض الصناعي - في الجيزة مصر

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مصنع 300 م للايجار دائري المنيب نزله المنصوريه هرم كامل المرافق كهرباء 3 فاز داخل كمبوند صناعي .مصانع وورش الايجار شهريا 7000 ج للاستعلام الحج ابو / محمد مكتب اخناتون عفارات الهرم 1148397852 1278900910
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: +01278900910

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/8/2020
رقم الإعلان: 2065047
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صورة الاعلان: باقوي عروض في مصر

باقوي عروض في مصر

(للبيع)

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها في الرياض والمنطقه الشرقيه والاحساء

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها في الرياض والمنطقه الشرقيه والاحساء

(مطلوب)

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها في الرياض والمنطقه الشرقيه والاحساء اطباء وطبيبات عام اسنان (خب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: لدينا لجميع المحافظات المربيات والشغالات وجليسات المسنين

لدينا لجميع المحافظات المربيات والشغالات وجليسات المسنين

(طلب عمل)

لدينا لجميع المحافظات المربيات والشغالات وجليسات المسنين 01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم )

يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات

يونيفورم حضانات

(للبيع)

صور يونيفورم حضانات 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات زي رياض الاطفال ازي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
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صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

💪👌مع فابو احصل على خيارك المثالى تقدم فابو للمعدات الثقيلة تقدم لجميع عملائها معدات .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: عاملات نظافة و راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات

عاملات نظافة و راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

عاملات نظافة و راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: لراحة كل أسرة الوطنية توفرعمالة منزلية بالضمانات لجميع المحافظات

لراحة كل أسرة الوطنية توفرعمالة منزلية بالضمانات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

لراحة كل أسرة الوطنية توفرعمالة منزلية بالضمانات لجميع المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/8/2020
صورة الاعلان: مصنع 1100م للبيع برج العرب مبانى 400م دورين

مصنع 1100م للبيع برج العرب مبانى 400م دورين

(للبيع)

مصنع 1100م للبيع برج العرب مبانى 400م دورين مطلوب 2 مليون و 400 يشتغل كيماوى او هندسى للتواصل 0100.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/8/2020
صورة الاعلان: لدينا للأسر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

لدينا للأسر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

لدينا للأسر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01223333060 خدم شغالات اجانب من نيجيري.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

14/8/2020
صورة الاعلان: مدرس خصوصى (لغة انجليزية)

مدرس خصوصى (لغة انجليزية)

(طلب عمل)

معلم خبير- لغة انجليزية-المرحلة الاعدادية-مدارس عامة ولغات-خبرة اكثر من 20 سنة.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

14/8/2020
صورة الاعلان: معدات الاضاءة وكاميرات سينمائي

معدات الاضاءة وكاميرات سينمائي

(للإيجار)

تأجير معدات تصوير سينمائي يوجد لدينا جميع انواع معدات الاضاءة وكاميرات سينمائي بارخص الاسعار.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/8/2020
صورة الاعلان: مصنع كبير ببرج العرب الاسكندريه به مجموعه مخازن للايجار

مصنع كبير ببرج العرب الاسكندريه به مجموعه مخازن للايجار

(للإيجار)

مصنع كبير ببرج العرب الاسكندريه به مجموعه مخازن للايجار 3000م للايجار سعر الايجار 35 الف للتواصل 010.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

13/8/2020
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