(اخناتون عقارات الهرم) مصنع جمالون 300 م للايجار يصلح لجميع الاغراض الصناعي

(للإيجار)
|مصنع 300 م للايجار دائري المنيب نزله المنصوريه هرم كامل المرافق كهرباء 3 فاز داخل كمبوند صناعي .مصانع وورش الايجار شهريا 7000 ج للاستعلام الحج ابو / محمد مكتب اخناتون عفارات الهرم 1148397852 1278900910
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|+01278900910
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|العنوان:
|دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065047
650,000 جنيه
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2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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