(اخناتون عقارات الهرم) مصنع جمالون 1000م للايجار ( مرخص ) بالهرم

(للإيجار)

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صورة الاعلان: (اخناتون عقارات الهرم) مصنع جمالون 1000م للايجار ( مرخص ) بالهرم - في الجيزة مصر

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مصنع جمالون 1000 م للايجار به (رخصه تصنيع .) دائري المنيب نزله المنصوريه هرم. كهرباء 3 فاز / كامل المرافق / غرفه + حمام في منطقه صناعيه .ورش ومصانع ومخازن الايجار شهريا / 35000 ج لاستعلام الحج / ابومحمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910 01148397852
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: 01278900910

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العنوان: دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 35,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/8/2020
رقم الإعلان: 2065305
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صورة الاعلان: (اخناتون عقارات الهرم) مصنع جمالون 300 م للايجار يصلح لجميع الاغراض الصناعي - في الجيزة مصر

(اخناتون عقارات الهرم) مصنع جمالون 300 م للايجار يصلح لجميع الاغراض الصناعي

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

مصنع 300 م للايجار دائري المنيب نزله المنصوريه هرم كامل المرافق كهرباء 3 فاز داخل كمبوند صناعي .م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

15/8/2020
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