(اخناتون عقارات الهرم) مصنع جمالون 1000م للايجار ( مرخص ) بالهرم

(للإيجار)
|مصنع جمالون 1000 م للايجار به (رخصه تصنيع .) دائري المنيب نزله المنصوريه هرم. كهرباء 3 فاز / كامل المرافق / غرفه + حمام في منطقه صناعيه .ورش ومصانع ومخازن الايجار شهريا / 35000 ج لاستعلام الحج / ابومحمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910 01148397852
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01278900910
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|العنوان:
|دائرى منيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|35,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065305
(للإيجار)- في الجيزة مصر
7,000 جنيه