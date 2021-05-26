(اخناتون عقارات الهرم) مخزن جمالون 850 م للايجار دائري منيب منصوريه هرم

(للإيجار)

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صورة الاعلان: (اخناتون عقارات الهرم) مخزن جمالون 850 م للايجار دائري منيب منصوريه هرم - في الجيزة مصر

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مخزن جمالون مميز جدا للايجار 850 م دائري المنيب نزله منصوريه هرم كامل المرافق / أرضيه هليكوبيتر / مقر اداري / 2 غرفه + حمام .خارجي منفصل عن الجمالون ./ من داخل بوابه ثانيه / ( عداد كهرباء 3 فاز ) مؤمن تماما / يسمح بدخول الكونتر اليه بسهوله. الايجار شهريا .22000 ج .قابل للتفاوض للاستعلام الحج / ابو محمد مكتب أخناتون عقارات الهرم 01278900910
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: 01278900910

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العنوان: دائري المنيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/7/2021
رقم الإعلان: 2099634
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صورة الاعلان: جمالون للايجار 300م دائري المنيب نزله منصوريه هرم - في الجيزة مصر

جمالون للايجار 300م دائري المنيب نزله منصوريه هرم

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

جمالون 300م للايجار مميز جداً. دائري المنيب نزله منصوريه هرم. يصلح لجميع الاغراض . ورش صيانه سيارات.
العنوان:

الجيزة - مصر

10,000 جنيه

26/5/2021
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