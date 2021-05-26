(اخناتون عقارات الهرم) مخزن جمالون 850 م للايجار دائري منيب منصوريه هرم

مخزن جمالون مميز جدا للايجار 850 م دائري المنيب نزله منصوريه هرم كامل المرافق / أرضيه هليكوبيتر / مقر اداري / 2 غرفه + حمام .خارجي منفصل عن الجمالون ./ من داخل بوابه ثانيه / ( عداد كهرباء 3 فاز ) مؤمن تماما / يسمح بدخول الكونتر اليه بسهوله. الايجار شهريا .22000 ج .قابل للتفاوض للاستعلام الحج / ابو محمد مكتب أخناتون عقارات الهرم 01278900910