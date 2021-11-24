( اخصائيين تمريض )

مطلوب على الفور 📢📢📢 لكبري المجموعات الطبية بالسعودية 🏥🕋🥼 ( أخصائيين تمريض) 💉💉💉💉 ( يشترط الداتا فلو والبرومترك ) - خبرة في العلاج الطبيعي ✔️✔️✔️ - يفضـل خبره بالحجامة ✔️✔️✔️✔️ 📌 برجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي او الواتساب 📌 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject ✉️ TRUEJOBC@GMAIL.COM 📞 00201124884886 📞 00201123667717