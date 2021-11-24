( اخصائيين تمريض )

(فرصة عمل)
|مطلوب على الفور 📢📢📢 لكبري المجموعات الطبية بالسعودية 🏥🕋🥼 ( أخصائيين تمريض) 💉💉💉💉 ( يشترط الداتا فلو والبرومترك ) - خبرة في العلاج الطبيعي ✔️✔️✔️ - يفضـل خبره بالحجامة ✔️✔️✔️✔️ 📌 برجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي او الواتساب 📌 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject ✉️ TRUEJOBC@GMAIL.COM 📞 00201124884886 📞 00201123667717
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112523
(مطلوب)- في القاهرة مصر
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