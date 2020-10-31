(للبيع)
|احسن شركه مطابخ في مصر( شركه سمارت هوم جروب للمطابخ والاثاث الحديث 01095964025 – 01143692815) للاتصال شركة سمارت هوم جروب01143692815-01095964025-01550027087 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي – مساكن الضباط -ومبي –الهرم.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mrmrbob
|التليفون:
|01095964025
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|العنوان:
|21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضباط - ومبي - الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071028
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