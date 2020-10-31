احسن شركه مطابخ في مصر( شركه سمارت هوم جروب )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
احسن شركه مطابخ في مصر( شركه سمارت هوم جروب للمطابخ والاثاث الحديث 01095964025 – 01143692815) للاتصال شركة سمارت هوم جروب01143692815-01095964025-01550027087 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي – مساكن الضباط -ومبي –الهرم.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mrmrbob
التليفون: 01095964025

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العنوان: 21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضباط - ومبي - الهرم- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/11/2020
رقم الإعلان: 2071028
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صورة الاعلان: مطبخ خشب مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث - في الجيزة مصر

مطبخ خشب مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مطبخ خشب مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث 01143692815-01095964025 مطابخ سمارت توفر لعملا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
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