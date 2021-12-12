احجزH1ليموزي ن مصر توصيلك|استقب الك مطارات

(للإيجار)

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صورة الاعلان: احجزH1ليموزي ن مصر توصيلك|استقب الك مطارات - في الجيزة مصر

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فان H1للايجار لتوصيل واستقبال المطارات بخصم يصل الي 20% علي جميع الرحلات السياحية والتنقل الجماعى خلال شهر ديسمبر وبمناسبة رأس السنة . كما يمكنك الحجز والاستفسار اتصل علي :01102106655 مواعيد العمل يوميا من السبت الي الخميس من الساعة 10 ص : 6 م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسمة نبيل
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة‬- القاهرة -الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 550 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115860
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صورة الاعلان: ايجار باصات حديثة احدث موديل لنقل السياحى - في الجيزة مصر

ايجار باصات حديثة احدث موديل لنقل السياحى

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

ايجار باصات حديثة احدث موديل لنقل السياحى |01100092199 ايجاركوستر 24 راكب لنقل السياحى ايجار تويوتا .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

12,511 جنيه

12/12/2021
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