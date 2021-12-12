احجزH1ليموزي ن مصر توصيلك|استقب الك مطارات

(للإيجار)
|فان H1للايجار لتوصيل واستقبال المطارات بخصم يصل الي 20% علي جميع الرحلات السياحية والتنقل الجماعى خلال شهر ديسمبر وبمناسبة رأس السنة . كما يمكنك الحجز والاستفسار اتصل علي :01102106655 مواعيد العمل يوميا من السبت الي الخميس من الساعة 10 ص : 6 م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|550 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115860
12,511 جنيه