احجز وحدتك في كمبوند سوديك فاي بمقدم 5%

(للبيع)
|امتلك شقتك من سوديك باقل مقدم واقل كاش 5% وبالتقسيط علي وبقسد شهري 15000 الف جنية شقتك مساحة تبدا من 108 م والفيلا من 180 م دقايق من سوديك ويست من مطار سفنكس علي مساحة 500 فدان الكمبوند كامل المرافق والخدمات بادر واحجز وحدتك واضم لعملاء سوديك للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056614
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