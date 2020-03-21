احجز وحدتك في كمبوند سوديك فاي بمقدم 5%

امتلك شقتك من سوديك باقل مقدم واقل كاش 5% وبالتقسيط علي وبقسد شهري 15000 الف جنية شقتك مساحة تبدا من 108 م والفيلا من 180 م دقايق من سوديك ويست من مطار سفنكس علي مساحة 500 فدان الكمبوند كامل المرافق والخدمات بادر واحجز وحدتك واضم لعملاء سوديك للتفاصيل كلمنا 01211411556