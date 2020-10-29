اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير 5 فتحات برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب مع ترخيص مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية سعره 3100 ريال غير شامل الضريبة فروعنا فى الرياض - جده- المدينه المنوره - ابها - الدمام مؤسسة طيف الالماس التجارية للانظمة الامنية تقدم كتالوج المنتجات ( كاميرات مراقبة - سنترالات - كاشير- اكسس كنترول - حضور وانصراف - تتبع - مصد - بوابات - نقاط بيع - انتركم - انذار سرقات ) عبر الواتساب عن طريق الضغط على الرابط التالى Follow this lin
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: طيف الالماس
التليفون: 0537434654

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العنوان: - العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/10/2020
رقم الإعلان: 2070784
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة - في الرياض السعودية

جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة

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- جهاز مراقبة وتتبع بعدستين - عدسة خارجية وعدسة داخلية تصور ليلي ونهاري ابيض واسود فقط - يدعم مدخل ذ.
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الرياض - السعودية

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29/10/2020
صورة الاعلان: جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى - في الرياض السعودية

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29/10/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير شامل البرنامج يدعم القيمة المضافة من طيف الالماس - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

العرض مقدم للمتاجر و التموينات و المحلات و البقالة وغيرها مكونات الاجهزة جهاز حاسب الى عالى الجودة ب.
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الرياض - السعودية

3,200 ريال

20/10/2020
صورة الاعلان: بوابات اشتراكات النوادى الرياضية بالكارت دوارة مروحه - في الرياض السعودية

بوابات اشتراكات النوادى الرياضية بالكارت دوارة مروحه

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18/10/2020
صورة الاعلان: مكائن عد نقود - في الرياض السعودية

مكائن عد نقود

(للبيع)

- في الرياض السعودية

Fin-7000 TOTAL VALUE COUNTING عد جميع فئات الريال السعودي مع اعطاء المجموع وتفاصيل الفئات- عد فئة وا.
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4/10/2020
صورة الاعلان: جملة وقطاعى للموزعين و تجار الجملة ميزان باركود الكترونى من طيف الالماس - في الرياض السعودية

جملة وقطاعى للموزعين و تجار الجملة ميزان باركود الكترونى من طيف الالماس

(للبيع)

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ميزان باركود الكتروني يزن حتى 30 كجم : قائمة ازرار في الواجهة الامامية للميزان تحتوي علي 63 صنف في ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/9/2020
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صورة الاعلان: نقاط بيع كاشير للمحلات التجارية - سوبر ماركت - بقالة - تموينات - في الرياض السعودية

نقاط بيع كاشير للمحلات التجارية - سوبر ماركت - بقالة - تموينات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مؤسسة طيف الالماس التجارية للانظمة الامنية تقدم كتالوج المنتجات عبر الواتساب عن طريق الضغط على الراب.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,050 ريال

17/9/2020
صورة الاعلان: اكسس كنترول ابواب الخارجية ضد الماء و الحرارة - في الرياض السعودية

اكسس كنترول ابواب الخارجية ضد الماء و الحرارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز اكسس كنترول اقفال ابواب الكترونية ZKteco اكسس كنترول ابواب الخارجية ضد الماء و الحرارة و الغبار.
العنوان:

الرياض - السعودية

2,000 ريال

17/9/2020
صورة الاعلان: اكسس كنترول اقفال الكترونيه ابواب 1299 ريال - في الرياض السعودية

اكسس كنترول اقفال الكترونيه ابواب 1299 ريال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز اكسس كنترول اقفال ابواب الكترونية ZKteco القفل الالكترونى F18 لدى شركة Zkteco : جهاز التحكم بال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,299 ريال

17/9/2020
صورة الاعلان: نظام مواقف السيارات Parking Barrier - في الرياض السعودية

نظام مواقف السيارات Parking Barrier

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/9/2020
صورة الاعلان: خصومات علي كاشير نقط بيع بقاله ومطاعم وكوفي شوب - في الرياض السعودية

خصومات علي كاشير نقط بيع بقاله ومطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عروض اجهزة نقاط البيع السوبر ماركت/التموينات/البقاله/مطاعم/كوفي شوب باسعار الجملة العرض لفتره محدوده.
العنوان:

الرياض - السعودية

2,900 ريال

9/9/2020
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