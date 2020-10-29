اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

(للبيع)
|مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير 5 فتحات برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب مع ترخيص مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية سعره 3100 ريال غير شامل الضريبة فروعنا فى الرياض - جده- المدينه المنوره - ابها - الدمام مؤسسة طيف الالماس التجارية للانظمة الامنية تقدم كتالوج المنتجات ( كاميرات مراقبة - سنترالات - كاشير- اكسس كنترول - حضور وانصراف - تتبع - مصد - بوابات - نقاط بيع - انتركم - انذار سرقات ) عبر الواتساب عن طريق الضغط على الرابط التالى Follow this lin
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طيف الالماس
|التليفون:
|0537434654
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|العنوان:
|- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070784
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3,200 ريال
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(للبيع)- في الرياض السعودية
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