اتش وان العائلية للايجار

(للإيجار)
|تقدم شركة ليموزين مصر تأجيرسيارات فان اتش وان للايجار بافضل وارخص الاسعار وليس لها منافس . لذلك نوفر لك سيارات حديثة باسعار ليس ليها مثيل لتلبية احتياجات عملاءنا وارضاءهم . كما نحرص علي تقديم افضل وافخم واكبر اسطول من السيارات الحديثة للسفر والتنقل السياحى لذلك اجر مع شركة ليموزين مصر وبخصم يترواح من 10% الي 20% علي الرحلات السياحية وعمل رحلات داخل وخارج القاهرة بتقديم افضل خدمة لعملائنا . نوفر لك سائقين علي اعلي مستوى او بدون سائق حسب رغبة العميل . تتميزفان H1 باجمال التصميم وتعددالاستخدامات.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
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|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116384
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