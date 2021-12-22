اتش وان العائلية للايجار

تقدم شركة ليموزين مصر تأجيرسيارات فان اتش وان للايجار بافضل وارخص الاسعار وليس لها منافس . لذلك نوفر لك سيارات حديثة باسعار ليس ليها مثيل لتلبية احتياجات عملاءنا وارضاءهم . كما نحرص علي تقديم افضل وافخم واكبر اسطول من السيارات الحديثة للسفر والتنقل السياحى لذلك اجر مع شركة ليموزين مصر وبخصم يترواح من 10% الي 20% علي الرحلات السياحية وعمل رحلات داخل وخارج القاهرة بتقديم افضل خدمة لعملائنا . نوفر لك سائقين علي اعلي مستوى او بدون سائق حسب رغبة العميل . تتميزفان H1 باجمال التصميم وتعددالاستخدامات.