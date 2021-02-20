ابرون مطاعم - صور موديلات مرايل مطبخ

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تفاصيل الإعلان
ابرون مطاعم - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرون الشيفات ومرايل صالون الحلاقه متاح تنفيذ اى كميه بالموديلات والمواصفات المطلوبه مع تطريز او طباعه اللوجو الخاص شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/2/2021
رقم الإعلان: 2084479
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Security Uniforms ( el salam uniform ) - في الجيزة مصر

Security Uniforms ( el salam uniform )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms 01118689995 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات .
العنوان:

الجيزة - مصر

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20/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل - في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل .
العنوان:

الجيزة - مصر

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20/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفض.
العنوان:

الجيزة - مصر

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20/2/2021
صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

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15/2/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس - موديلات ملابس مدرسة ابتدائي - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - موديلات ملابس مدرسة ابتدائي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع اف.
العنوان:

الجيزة - مصر

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15/2/2021
صورة الاعلان: توريد للفنادق - موردين مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد للفنادق - موردين مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد للفنادق - موردين مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
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صورة الاعلان: موديلات ملابس حضانه (شركة 3A لليونيفورم) - في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه (شركة 3A لليونيفورم)

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه (شركة 3A لليونيفورم) نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: ونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

ونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - صور يونيفورم حضانات 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخ.
العنوان:

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اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: ثياب تخرج – ارواب تخرج - في الجيزة مصر

ثياب تخرج – ارواب تخرج

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- في الجيزة مصر

ثياب تخرج – ارواب تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Gradu.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس ك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: ملابس حارس الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: ملابس تنكرية للاطفال - تصنيع الملابس التنكريه للاطفال - في الجيزة مصر

ملابس تنكرية للاطفال - تصنيع الملابس التنكريه للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس تنكرية للاطفال - تصنيع الملابس التنكريه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/2/2021
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