ابرون - مريله شيف

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تفاصيل الإعلان
ابرون - مريله شيف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرون الشيفات ومرايل صالون الحلاقه متاح تنفيذ اى كميه بالموديلات والمواصفات المطلوبه مع تطريز او طباعه اللوجو الخاص شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض /310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096948
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ملابس المهن للاطفال - ازياء تنكرية اطفال - في الجيزة مصر

ملابس المهن للاطفال - ازياء تنكرية اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس المهن للاطفال - ازياء تنكرية اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعط.
العنوان:

الجيزة - مصر

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14/6/2021
صورة الاعلان: ملابس مطاعم - يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - يونيفورم شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال مصانع - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال مصانع 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشركات الب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: cap and gown graduation - في الجيزة مصر

cap and gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

cap and gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Grad.
العنوان:

الجيزة - مصر

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12/6/2021
صورة الاعلان: اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: لبس مدارس - ملابس مدرسه - في الجيزة مصر

لبس مدارس - ملابس مدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مدارس - ملابس مدرسه 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
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صورة الاعلان: شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر ج.
العنوان:

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اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
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