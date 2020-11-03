ابادة الحشرات l مكافحه حشرات

(للبيع)
|بروفيشنال سيرفس لمكافحه الحشرات 🌱 عـيش حـياتك بـصحه وأمـان 🌊 بتعانى من الحشرات فى بيتك ، شقتك ، الفيلا الخاصه بيك ‼ ◄ ( الصراصير - النمل - البق - السوس - البراغيث - القراد - الفئران - الابراص - الذباب ، الناموس . إلخ )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بروفيشنال سيرفيس
|التليفون:
|01207155552
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|العنوان:
|العاشر من رمضان- الشرقية
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071284
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