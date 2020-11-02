ابادة الحشرات l مكافحه حشرات

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بروفيشنال سيرفيس
التليفون: 01207155552

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العنوان: العاشر من رمضان- الشرقية
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071169
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ابادة الحشرات l مكافحه حشرات - في الشرقية مصر

ابادة الحشرات l مكافحه حشرات

(للبيع)

- في الشرقية مصر

بروفيشنال سيرفس لمكافحه الحشرات 🌱 عـيش حـياتك بـصحه وأمـان 🌊 بتعانى من الحشرات فى بي.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: تنظيف خزانات l تطهير خزانات - في الشرقية مصر

تنظيف خزانات l تطهير خزانات

(للبيع)

- في الشرقية مصر

بتدور على شركه كبيره فى مجال خدمه تنظيف وتطهير خزانات المياه ◄ (شركات - فنادق - مستشفيات - منا.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

2/11/2020
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