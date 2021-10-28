" إجادة " هي الأفضل لـ إعداد خطة البحث الناجحة بـ امتياز

(للإيجار)

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صورة الاعلان: " إجادة " هي الأفضل لـ إعداد خطة البحث الناجحة بـ امتياز - في الإسماعيلية مصر

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ارغب في مساعدة مهنية لـ إعداد خطة البحث بـ امتياز كما تمت الإشارة في السابق أن إعداد خطة البحث لأي ورقة بحثية خارطة الطريق، التي سيتم السير وفقا لها. والجوهر الذي يميز ورقة بحثية عن غيرها من الأوراق البحثية الأخرى، لهذا السبب وجودها في أي ورقة بحثية مهم للغاية. وجزء لا يتجزأ من عملية القبول للورقة البحثية، وهذا ما يدفع الكثير من الباحثين إلى البحث عن أفضل المتخصصين لتقديم المساعدة المهنية لهم. لذا إذا كنت في حاجة إلى مساعدة مهنية للانتهاء من إعداد خطة البحث لـرسالتك العلمية عليك بالتعامل مع خ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد عبد الجايد
التليفون: 01101203900

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: السعودية، Banayos, Zagazig, Egypt- الرياض
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/10/2021
رقم الإعلان: 2108966
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صورة الاعلان: مطلوب عمال مخازن

مطلوب عمال مخازن

(فرصة عمل)

تعلن المؤسسة المتحده عن مطلوب عمال مخازن للعمل بشركه اجهزه كهربائيه مفروشات الاتصال 01103157775 للعم.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,300 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: عروض و مميزات تكييف كاريير

عروض و مميزات تكييف كاريير

(للبيع)

بتفكر تشتري تكييف و سالت كل الناس و مستقرتش علي حاجه يبقي احنا معانا هتلاقي حل لكل حاجه لو محتاج ت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: كاريير بارد بلازما باقل الاسعار,عروض تكييف كاريير

كاريير بارد بلازما باقل الاسعار,عروض تكييف كاريير

(للبيع)

بتفكر تشتري تكييف و سالت كل الناس و مستقرتش علي حاجه يبقي احنا معانا هتلاقي حل لكل حاجه لو محتاج ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: عروض و مميزات تكييف يونيون اير

عروض و مميزات تكييف يونيون اير

(للبيع)

تكييف يونيون اير بارد ميجا فاي 1.5 ح بسعر 5600 جنيه و لو بتسال علي باقي القدرات هنسهلهالك تكييف 1.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

344 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: جهاز طابعات فواتير وباركود 2×1

جهاز طابعات فواتير وباركود 2×1

(للبيع)

عروض متعدده على اجهزه طابعات فواتير 2× طابعات فواتير وباركمود 2×1 01227172329/01096120894/02263446.
العنوان:

القاهرة - مصر

850 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: جهاز كمبيوتر كامل وسيستم كاشير

جهاز كمبيوتر كامل وسيستم كاشير

(للبيع)

عروض متعدده على اجهزه سيستم كاشير كامل جهاز كمبيوتر كامل وتشمل // برنامج كاشير – طابعه فواتير وبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساعد مدير انتاج للعمل بمصنع بلاستيك بالاحساء السعودية

مطلوب مساعد مدير انتاج للعمل بمصنع بلاستيك بالاحساء السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( الأحساء ) : مساعد مدير انتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائى جودة للعمل بكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء - السعودية

مطلوب اخصائى جودة للعمل بكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء - السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالاحساء - السعودية اخصائى جوده بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم

شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة لاتقل عن 5 سنوات في التكاليف واعداد الميزانيا

مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة لاتقل عن 5 سنوات في التكاليف واعداد الميزانيا

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة لاتقل عن 5 سنوات في التكاليف واعداد الميزانيات والتقارير للعمل فى مصنع.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

28/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرى المصانع البلاستيك بالاحساء السعودية

مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرى المصانع البلاستيك بالاحساء السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعودية الاحساء :- مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: سجاد رصاصي

سجاد رصاصي

(للبيع)

سجاد رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: سجاد نبيتي

سجاد نبيتي

(للبيع)

سجاد نبيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: إجادة أفضل مكتب ترجمة معتمد بالخرج

إجادة أفضل مكتب ترجمة معتمد بالخرج

(طلب عمل)

لماذا تترجم أوراق في إجادة؟ لقد اختارنا الكثير من العملاء وما زالوا يجتمعون على اختيار مكتب إجادة ل.
العنوان:

بني سويف - مصر
القسم: 

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية الذكية2 MP

أحدث كاميرات مراقبة داخلية الذكية2 MP

(للبيع)

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/10/2021
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