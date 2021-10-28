" إجادة " هي الأفضل لـ إعداد خطة البحث الناجحة بـ امتياز

(للإيجار)
|ارغب في مساعدة مهنية لـ إعداد خطة البحث بـ امتياز كما تمت الإشارة في السابق أن إعداد خطة البحث لأي ورقة بحثية خارطة الطريق، التي سيتم السير وفقا لها. والجوهر الذي يميز ورقة بحثية عن غيرها من الأوراق البحثية الأخرى، لهذا السبب وجودها في أي ورقة بحثية مهم للغاية. وجزء لا يتجزأ من عملية القبول للورقة البحثية، وهذا ما يدفع الكثير من الباحثين إلى البحث عن أفضل المتخصصين لتقديم المساعدة المهنية لهم. لذا إذا كنت في حاجة إلى مساعدة مهنية للانتهاء من إعداد خطة البحث لـرسالتك العلمية عليك بالتعامل مع خ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد عبد الجايد
|التليفون:
|01101203900
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|السعودية، Banayos, Zagazig, Egypt- الرياض
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108966
3,300 جنيه
7,500 جنيه
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4,500 جنيه
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